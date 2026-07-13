Die damalige Leiterin der Videoüberwachung der Stadt, die Polizeibeamtin Sandra Bertin, hält bis heute an der Darstellung fest, das Pariser Innenministerium habe sie gleich nach dem Anschlag gedrängt, eine viel größere Polizeipräsenz in der Stadt zu dokumentieren, als dass tatsächlich Beamte zum Schutz eingesetzt waren. Vor wenigen Tagen erst wurde die inzwischen zur Leiterin der Stadtpolizei von Nizza aufgestiegene Beamtin in einem Gerichtsverfahren vom Vorwurf der falschen Anschuldigung freigesprochen. "Wie kann man sich vorstellen, dass man auf höchster staatlicher Ebene zu einem bestimmten Zeitpunkt versucht hat, die Realität zu verfälschen?", sagte sie vor Gericht aus.