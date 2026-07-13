Nizza - Auch zum zehnten Jahrestag des verheerenden Terror-Anschlags auf der Strandpromenade von Nizza mit 86 Toten, darunter zwei Schülerinnen und eine Lehrerin aus Berlin, wird es keinen Frieden und Schlusspunkt geben. In den Köpfen überlebender Angehöriger und Einsatzkräfte spulen sich die schrecklichen Bilder vom 14. Juli 2016 in einer Endlosschleife ab. Und gegen Verantwortliche in Nizza ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs mangelnder Sicherheitsvorkehrungen am Anschlagsabend. Solche Vorwürfe wurden gleich nach der Terrortat erhoben.