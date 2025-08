Nach zwei Anschlägen auf eine wichtige Nord-Süd-Strecke der Bahn in Nordrhein-Westfalen gerät die Sicherheit der kritischen Infrastruktur immer mehr ins Blickfeld. Allein in diesem Jahr war auch die ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke Erfurt-Nürnberg schon mindestens zwei Mal von sicherheitsrelevanten Störungen betroffen: Im April legte ein Kabelbrand in München die elektronische Zugsteuerung lahm, Anfang Juli brannte es in einer Unterführung im fränkischen Hirschaid, was zu tagelangen Sperrungen und Reparaturen an den Gleisen führte.