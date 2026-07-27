Terror beim CSD Regenbogenflaggen in München nach Anschlag beim Berliner CSD

Mahnwache in München

Am Abend war auf dem Marienplatz zudem eine Mahnwache geplant, bei der die Gäste auch die Möglichkeit haben sollen, Kerzen und Blumen abzulegen. Die Gedanken aller seien bei den Verletzten, den Angehörigen und Freunden und Freundinnen der getöteten Person sowie bei denen, die das Geschehen miterleben mussten, sagte der Münchner CSD-Geschäftsführer Alexander Kluge. "Unsere ganze Solidarität gilt dem Berliner CSD und der queeren Community in Berlin. Heute trauern wir und wir stehen zusammen."