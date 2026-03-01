Der Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs in Meiningen ist entschieden – und hat danach noch eine überraschende Wendung bekommen. Sieger wurde Henry Oehrlein vom Henfling-Gymnasium Meiningen. Am Nachmittag nach dem Wettbewerb stand allerdings fest: Oehrlein kann beim nächsten Schritt nicht antreten. Er hat am selben Termin bei „Jugend musiziert“ einen Auftritt in Sondershausen und gibt seinen Startplatz deshalb weiter.
Terminkonflikt nach Finale Jetzt vertritt der Zweite den Kreis
Redaktion 01.03.2026 - 10:00 Uhr