Der Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs in Meiningen ist entschieden – und hat danach noch eine überraschende Wendung bekommen. Sieger wurde Henry Oehrlein vom Henfling-Gymnasium Meiningen. Am Nachmittag nach dem Wettbewerb stand allerdings fest: Oehrlein kann beim nächsten Schritt nicht antreten. Er hat am selben Termin bei „Jugend musiziert“ einen Auftritt in Sondershausen und gibt seinen Startplatz deshalb weiter.