Terminkalender: Trödelmärkte locken Schnäppchenjäger

In der Sonneberger Innenstadt stehen im Mai gleich zwei Trödelmarkttermine an. Der erste findet am Samstag, dem 24. Mai, am Alten Busbahnhof in der Coburger Allee 43 statt. Veranstalter Kai Freyer lädt ab 7 Uhr morgens zum Stöbern, Feilschen und Handeln ein. Üblicherweise dauert der Markt bis 16 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – wer mitmachen möchte, kann einfach vorbeikommen. Neuware ist zugelassen, der laufende Meter kostet acht Euro, ein Auto am Stand ist ohne Aufpreis möglich. Wer Trödel verkauft, zahlt für drei bis vier Meter inklusive Auto am Stand 20 Euro. Jeder weitere Meter kostet sechs Euro extra, ebenso wie Einzelmeter. Ein Auto darf ab drei Metern Standlänge mitgebracht werden.