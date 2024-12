Die Stuttgarter traten mit gleich sieben Neuen in der Startelf in der Oberpfalz an - und zogen dennoch souverän ins Viertelfinale ein. Enzo Millot (10. Minute), Anrie Chase (19.) und Nick Woltemade (61.) machten die erfolgreiche Dienstreise des VfB perfekt. Millot musste nach einem Schlag ausgewechselt werden, doch Hoeneß ging zunächst nicht von einem Ausfall des Franzosen gegen Union Berlin aus.