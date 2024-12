Da erst seit etwa einem Jahr feststeht, dass das olympische Rennen in Cortina d’Ampezzo und nicht an einem Ausweichort stattfindet, hatten sich die Oberhofer erbarmt und boten sich als Weltcup-Ausrichter an. Eine sogenannte Prä-Homologierung, also eine erste Abnahme in Cortina ist erst für den 25. März 2025 vorgesehen. Vom Thüringer Schlitten- und Bobsportverband (TSBV) war von Überlegungen zu hören, den Januar-Termin abzugeben. „Hätten wir das gegenüber der Fil kommuniziert, wären wir Gefahr gelaufen, keinen Einfluss mehr auf den Termin zu haben“, erklärte TSBV-Vizepräsident Michael Panse gegenüber unserer Redaktion.