Nationalspieler Obst nach Infekt vor Comeback

"Es wäre besser, früher wieder zu spielen", mahnte auch Bayern-Trainer Svetislav Pesic, der vor seiner letzten Finalserie steht, ehe er in Basketball-Rente gehen will. Der Erfolgscoach hofft, durch die lange Pause zumindest topfitte Spieler aufbieten zu können. Welt- und Europameister Andreas Obst fiel zuletzt wegen eines heftigen Virus aus - der exzellente Schütze aber kehrte in dieser Woche ins Training zurück und sei bereit für Alba, sagte Pesic.