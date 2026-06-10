München - Vor dem Beginn der Finalserie gegen Alba Berlin hat der FC Bayern seinen Ärger über die Kalenderplanung der Basketball-Bundesliga (BBL) deutlich gemacht. Die Münchner monierten, dass ihr Endspielgegner aus der Hauptstadt mit einem besseren Spielrhythmus in die entscheidende Best-of-Five-Serie um die Meisterschaft gehen könne, die am Freitag (20.30 Uhr/Dyn) in Bayern beginnt. Alba hatte am Dienstag das fünfte Halbfinale gegen Bamberg gewonnen, München nach einem 3:0 gegen Bonn indes sieben Tage spielfrei.