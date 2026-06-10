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  4. Bayerns Ärger vor BBL-Finale gegen Alba: "Vorteil für sie"

Termin-Unmut in München Bayerns Ärger vor BBL-Finale gegen Alba: "Vorteil für sie"

Der FC Bayern ist im BBL-Finale Favorit auf den erneuten Titelgewinn. Allerdings wurmt die Münchner, dass sie vor der Endspielserie so lange spielfrei hatten. Ein Routinier wendet sich an die Liga.

Termin-Unmut in München: Bayerns Ärger vor BBL-Finale gegen Alba: Vorteil für sie
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Wollen nach einer holprigen Saison zumindest Meister werden: Die Bayern-Basketballer Vladimir Lucic (l) und Andreas Obst. (Archivbild) Foto: Angelika Warmuth/dpa

München - Vor dem Beginn der Finalserie gegen Alba Berlin hat der FC Bayern seinen Ärger über die Kalenderplanung der Basketball-Bundesliga (BBL) deutlich gemacht. Die Münchner monierten, dass ihr Endspielgegner aus der Hauptstadt mit einem besseren Spielrhythmus in die entscheidende Best-of-Five-Serie um die Meisterschaft gehen könne, die am Freitag (20.30 Uhr/Dyn) in Bayern beginnt. Alba hatte am Dienstag das fünfte Halbfinale gegen Bamberg gewonnen, München nach einem 3:0 gegen Bonn indes sieben Tage spielfrei.

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"Es sollte eigentlich ein Vorteil sein, dass wir unsere Serie in drei Spielen beendet haben", sagte Bayern-Kapitän Vladimir Lucic. "Aber nun ist das Gegenteil der Fall." Alba habe trotz der zwei Spiele mehr gegen Bamberg "genug Zeit, zu regenerieren, einen Tag frei zu machen, anzureisen und sich vorzubereiten. Das ist mental und vom Rhythmus her ein Vorteil für sie."

Nationalspieler Obst nach Infekt vor Comeback

"Es wäre besser, früher wieder zu spielen", mahnte auch Bayern-Trainer Svetislav Pesic, der vor seiner letzten Finalserie steht, ehe er in Basketball-Rente gehen will. Der Erfolgscoach hofft, durch die lange Pause zumindest topfitte Spieler aufbieten zu können. Welt- und Europameister Andreas Obst fiel zuletzt wegen eines heftigen Virus aus - der exzellente Schütze aber kehrte in dieser Woche ins Training zurück und sei bereit für Alba, sagte Pesic.

Für die Zukunft hoffen die Bayern auf eine bessere Playoff-Planung der BBL. "Ich bin nicht sicher, wer den Zeitplan der Liga macht", sagte Routinier Lucic, "aber derjenige muss definitiv einen besseren Job machen. Jedes Jahr sind die Playoff anders."

Auftakt-Doppelpack in München, dann Berlin

Im Vorjahr war die K.o.-Phase noch mit immer abwechselnden Heim- und Auswärtsspielen ausgetragen worden. Diese Saison beginnt das Finale wieder mit zwei Heimspielen der Bayern, nach dem Auftakt am Freitag steht am Sonntag das nächste Match im SAP Garden an. Dann geht es am Mittwoch nach Berlin. Ein mögliches viertes Endspiel ist für Freitag erneut in Berlin geplant. Sollte ein entscheidendes fünftes Finale nötig sein, steigt das in München.