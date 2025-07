So manchem Passanten ist es bestimmt schon aufgefallen: Am Ilmenauer Bahnhof steht ein neues Verkehrsschild, das einen Parkplatz für „Teilauto“ deklariert. Hier soll in der kommenden Woche das neue Carsharingangebot in Betrieb gehen. Erstmals wird es dann ein solches Angebot in Ilmenau geben. Zuvor war jahrelang in Ilmenau diskutiert und beraten worden, ob und wie Carsharing in der Stadt etabliert werden soll. Beim Carsharing (Autoteilen) kann ein Auto, das über einen Anbieter bereitgestellt wird, von mehreren Personen für individuelle Fahrten genutzt werden.