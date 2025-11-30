Der Termin für die siebte Auflage des bereits Kultstatus erlangten Bären Run im kommenden Jahr steht fest. Am 4. Oktober 2026 gehen die Laufverrückten als „Strongman Bären“ über sechs Kilometer, als „Super Bären“ über zwölf Kilometer oder als „Extrem Bären in drei Runden und somit 18 Kilometern an den Start in Seligenthal. Offizieller Meldebeginn ist der 15. Januar 2026 – insgesamt 800 Startplätze stehen zur Verfügung. Wer ungeduldig ist und mit der Anmeldung nicht so lange warten kann oder will, hat am 7. Dezember auf dem Seligenthaler Adventsmarkt die frühzeitige und einmalige Möglichkeit, sich einen Startplatzgutschein zu sichern. Dieser kann auch wunderbar zu Weihnachten verschenkt werden – Bären Run statt Teddybär unterm Weihnachtsbaum. Also schnell sein, denn die Gutscheine sind ebenfalls limitiert.