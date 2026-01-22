Es ist kein Geheimnis und es dürfte sich auch herumgesprochen haben, bei denen, die es angeht – wenn man zum eigenen Prozess vor Gericht ohne akzeptable Begründung nicht erscheint, hat das Konsequenzen. Per E-Mail „bin krank“ mitteilen oder mitteilen lassen, ist nicht akzeptabel – ein ärztliches Attest ist das Minimum. Und das Attest sollte einer Überprüfung standhalten können – heißt: man muss so krank sein, dass man nicht verhandlungsfähig ist.