Der Tennisverein Gräfinau-Angstedt „Wolfsberg“ feierte am Wochenende sein 30-jähriges Jubiläum. Was 1995 mit 19 Gründungsmitgliedern in der „Obstweinschänke“ begann, ist heute ein lebendiger Verein mit 61 Mitgliedern, davon 19 Kinder und Jugendliche. Mit großem Engagement errichteten die Mitglieder eigene Sandplätze, Vereinsräume und schufen ein Zuhause für Sport und Gemeinschaft. Neben Punktspielen bis zur Oberliga prägt vor allem die Nachwuchsarbeit das Vereinsleben. Veranstaltungen, Turniere und Feste machen den Verein zu einem Treffpunkt im Ort – und zeigen: Tennis gehört in Gräfinau längst dazu.