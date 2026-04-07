Nichts anderes hat Zverev vor. Der 28-Jährige verlor zuletzt bei den Hartplatz-Turnieren in Indian Wells und Miami zwar jeweils im Halbfinale gegen Sinner. Doch der US-Doppelpack hat eindrucksvoll bewiesen: Zverev ist näher an Sinner und den Weltranglistenersten Carlos Alcaraz herangerückt. Durch das etwas mutigere und aggressivere Spiel mache Zverev zwar "den ein oder anderen Fehler mehr", erklärte Becker, "aber die Chancen auf den Sieg erhöhen sich. Gerade gegen die absolut Besten, und das ist eben Sinner und das ist Alcaraz."