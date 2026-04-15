Tennisstars im Fokus Zverevs Handypin erkannt - Filmen Kameras zu viel Privates?

Die Frauen-Profiorganisation WTA verspricht Unterstützung. Man erwarte, dass Veranstalter und TV-Partner sich des Themas annehmen, teilte sie auf Anfrage mit. Bei WTA-Events seien Schritte eingeleitet und die Kameras reduziert worden. Auch die Organisatoren der Australian Open hatten angekündigt, Anpassungen vorzunehmen.

Turnierdirektor Kühnen: Die Sportart profitiert

Ex-Profi Patrik Kühnen, Münchens Turnierdirektor, versteht die unterschiedlichen Sichtweisen. Der technische Fortschritt hätte "viele Vorteile, weil man die Sportart Tennis anders transportieren kann als es noch zu meiner Zeit der Fall war", sagte der 60-Jährige. "Ich glaube, dass Tennis als Sportart profitieren kann." Die Spieler müssten "einen guten Spagat" hinbekommen.

Siegemund findet es allerdings schwer, sich den Kameras zu entziehen - auch wenn sie sich persönlich so oft es geht von der Anlage fernhalte. Im Gang zum Fitnessraum müsse man sich aber beispielsweise aufhalten. "Wir sind auch Menschen", sagte sie. "Wir sind uns nicht jedes Mal bewusst, dass alles überall gefilmt wird." Genau dies müsse sie sich aber immer wieder bewusst machen - dass sie eigentlich gefilmt werde, sobald sie einen Fuß auf die Anlage setze.

"Man muss sich entsprechend verhalten, wenn man sich in Anführungszeichen nicht angreifbar machen will", sagte sie. Das sei zu arg. "Muss das sein, dass eine Kamera in dem Eingangsbereich ist, wo der Fahrdienst Autos vorfahren lässt?", warf Siegemund auf. "Ich weiß es nicht. Braucht man das?"