Tennisstar mit Sieg zurück "Die GOAT ist zurück" - Williams hat Spaß beim Comeback

Wie es für Serena Williams weitergeht

Zuvor werden auch Tennis-Fans in Deutschland einen Eindruck von Serena Williams gewinnen können. In der nächsten Woche wird sie in Berlin im Doppel antreten. Längst wird gemunkelt, dass sie ab Ende Juni den Grand-Slam-Klassiker in Wimbledon bereichern dürfte. Serena Williams ließ ihren Start offen. "Ich nehme jeden Tag, wie er kommt", sagte sie. "Ich habe noch ein bisschen Zeit, mich zu entscheiden, und sie haben mir diesen Freiraum und diese Zeit zum Nachdenken großzügig gewährt."

In Queens steht sie mit Mboko im Viertelfinale. Ihre Gegnerinnen dort: die Schwäbin Laura Siegemund und die Kanadierin Leylah Fernandez. Ob die Mama wieder gewinnen wird, dürfte ihren Töchtern nicht so wichtig sein. Schon ihre Freude über den Auftaktsieg war nicht gerade überschwänglich. "Adira wollte in den Spielzeugladen gehen, und Olympia wollte wissen, was es zum Abendessen gibt", berichtete Serena Williams schmunzelnd.