Die beiden Plätze der Langewiesener Tennisanlage nehmen langsam wieder das Aussehen von Sportanlagen an. Nach drei Jahrzehnten war die Anlage Ende Juni in die Generalüberholung gegangen. Die Drainage hatte nicht mehr gut funktioniert und auch der Kunststoffbelag hatte an einigen Stellen begonnen, sich abzulösen. Der Langewiesener Tennisclub ist dankbar, bei der Sanierung durch die Stadt Ilmenau berücksichtigt worden zu sein. Für den