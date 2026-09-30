Im Oktober 2021 wäre die Geschichte des Tennisclubs (TC) in Suhl-Neundorf beinahe zu Ende geschrieben gewesen. Der Verein habe quasi vor der Auflösung gestanden, erinnert sich Frank Hellmann sehr deutlich an die harte Realität seinerzeit. Eigentlich hatte sich der heute 75-Jährige nach zwölf Jahren als Vorsitzender des TC bereits 2011 vom Chefposten zurückgezogen. Jüngere sollten das Ruder übernehmen. Daraus wurde nichts.