Tennis: Zverev verzichtet auf Davis-Cup-Endrunde

Zverev schon länger mit gesundheitlichen Problemen

Zverev plagt sich bereits seit Monaten mit Atemproblemen und Husten herum. Nach dem Laver Cup in Berlin war bei ihm eine Lungenentzündung diagnostiziert worden. In dieser Woche spielt Zverev beim Masters-1000-Turnier in Paris, ab dem 10. November finden in Turin dann die ATP Finals statt. Danach geht es für Zverev in den Urlaub.