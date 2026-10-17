Tennis: Zverev verpasst das Finale von Shanghai

In Shanghai hatte der 29-jährige die Chance, sich eine gute Ausgangsposition für den Saisonendspurt zu verschaffen. Der Sprung an die Spitze der Weltrangliste ist Zverev dennoch nicht mehr zu nehmen. Nach dem vorzeitigen Saison-Aus des bisherigen Weltranglistenersten Jannik Sinner und dem Ausscheiden von Carlos Alcaraz in Shanghai steht bereits fest, dass der Hamburger erstmals in seiner Karriere die Nummer eins der Welt wird, lediglich der Zeitpunkt ist noch offen.