Tennis Zverev verliert Wimbledon-Finale gegen Sinner

London - Erst klopfte Alexander Zverev seinem Kontrahenten Jannik Sinner anerkennend auf die Brust. Dann saß die deutsche Nummer eins nach seiner Wimbledon-Finalniederlage mit verschränkten Armen enttäuscht auf seinem Stuhl. Zverev hat die Krönung seines starken Wimbledon-Turniers verpasst. Der French-Open-Sieger verlor das Endspiel des prestigeträchtigen Rasenturniers im Südwesten Londons trotz eines eindrucksvollen Beginns gegen den italienischen Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner nach 3:46 Stunden mit 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6.