Tennis Zverev trifft im Finale der US Open auf diesen Amerikaner

Ärger um Aufschlag: "Du musst doch sofort etwas sagen"

Anfangs des vierten Satzes kam es zu Spannungen, als Tiafoe nicht bereit für einen Aufschlag Sheltons war, die Hand hob und der Punkt nochmal gespielt werden musste. "Du musst doch sofort etwas sagen, sofort", schimpfte Shelton mit der Schiedsrichterin, die aus seiner Sicht nicht schnell genug reagiert hatte. In einem hochklassigen Satz besiegelte Tiafoe seine Niederlage mit einem Doppelfehler.