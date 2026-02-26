Tennis: Zverev scheitert in Acapulco überraschend früh

Besondere Premiere für Kecmanovic

Für Kecmanovic war es der erste Sieg gegen einen Top-5-Spieler überhaupt in seiner Karriere. "Ich glaube, ich war in den entscheidenden Momenten aggressiver. Ich habe viel besser aufgeschlagen als sonst, daher bin ich froh, dass es heute so gut gelaufen ist", sagte der Weltranglisten-84. nach seinem Erfolg. "Er ist natürlich der große Favorit, daher hatte ich keinen Druck, aber man muss trotzdem in den entscheidenden Momenten gut spielen, das Match zu Ende bringen." Im Viertelfinale trifft Kecmanovic auf den Franzosen Terence Atmane.