Tennis Zverev scheitert beim Auftakt in Indian Wells

Zverev zählte bei dem mit 13 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatzturnier zu den Favoriten, kam aber schon mit einer Reihe Enttäuschungen im Gepäck nach Kalifornien. Seit der Final-Niederlage bei den Australian Open Ende Januar nahm er an drei kleineren Turnieren in Südamerika teil und kam nie über das Viertelfinale hinaus. "Ich spiele nicht auf dem Level, auf dem ich spielen möchte, und sicher nicht auf dem Niveau von Australien", sagte Zverev. "Am Ende des Tages spiele ich einfach kein gutes Tennis gerade. So einfach ist das."