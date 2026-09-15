Tennis: Zverev sagt Davis-Cup-Teilnahme zu

New York - US-Open-Sieger Alexander Zverev hat sich für eine Davis-Cup-Teilnahme am Wochenende im westfälischen Halle entschieden. Der 29-Jährige wird am Donnerstag in Halle erwartet, um dann am Samstag und Sonntag mit Deutschland in der Zwischenrunde gegen Kroatien zu spielen. "Wir freuen uns sehr, dass Alexander trotz der großen körperlichen Belastung nach dieser außergewöhnlichen Grand Slam-Saison und seinem US-Open-Triumph zu unserem Heimspiel nach Halle kommt. Das ist ein tolles Zeichen für unsere Mannschaft und die deutschen Tennisfans", sagte Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann am Dienstag.