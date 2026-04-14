Tennis: Zverev müht sich zu Auftaktsieg in München

München - Tennisprofi Alexander Zverev ist mit einem hart erkämpften Sieg in das ATP-Turnier in München gestartet. Der Weltranglistendritte rang den Serben Miomir Kecmanovic mit 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) nieder und erreichte die zweite Runde. Der Vorjahressieger und dreimalige Champion trotzte dem kühlen Wetter, das ihn in der bayerischen Landeshauptstadt bei den vergangenen Ausgaben mehrmals aus dem Konzept gebracht hatte. Von einem souveränen Match war er diesmal aber weit entfernt. Dennoch trifft der 28 Jahre alte Zverev im Achtelfinale nun auf den Kanadier Gabriel Diallo.