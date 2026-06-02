Tennis Zverev mit Titelform ins Halbfinale der French Open

Paris - Auch nach seinem Statement-Sieg zeigte Alexander Zverev keine großen Emotionen, den ausgelassenen Jubel scheint er sich für die erhoffte Titel-Party von Paris aufzuheben. Dabei hatte der deutsche Tennisstar soeben den ersten größeren Härtetest bei den French Open mit Bravour gemeistert und absolute Titelform bewiesen. Der 29-Jährige gewann das mit Spannung erwartete Viertelfinal-Duell mit Spaniens Jungstar Rafael Jódar (19) mit 7:6 (7:3), 6:1, 6:3 und steht zum fünften Mal im Halbfinale beim Sandplatz-Spektakel.