Tennis Zverev mit Titelform ins Halbfinale der French Open

"Das hat Zverev so nicht erwartet"

Die ersten beiden Spiele waren hart umkämpft und dauerten insgesamt 17 Minuten - jeweils mit dem glücklicheren Ende für den Aufschläger. Im dritten Aufschlagspiel konnte der Deutsche sein Service aber nicht mehr halten. Zverev unterliefen anfangs deutlich mehr Fehler, bei seinen Stopps hatte er nicht das richtige Timing und Gefühl. Und auch mit seinem Aufschlag kam er zunächst nicht wie gewohnt durch, weil Jódar stark returnierte.