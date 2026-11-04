"Ich fand komisch, dass er der Meinung ist, dass ich mich politisch äußern sollte. Warum auch immer", sagte Zverev dazu. "Ich habe da eine sehr klare Meinung zu. Mich hat nie jemand danach gefragt. Ich werde nicht auf Instagram gehen und da irgendwelche Kommentare abgeben. Das bin ich nicht, das habe ich noch nie gemacht, das werde ich auch nie machen."