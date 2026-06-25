Wimbledon als Zverevs schwächstes Grand-Slam-Turnier

Zverev dagegen kam in Wimbledon noch nie weiter als bis ins Achtelfinale. Von seinem Titel-Potenzial bei den Grand Slams war dort bisher am wenigsten zu sehen. Vor einem Jahr erlebte der Tennisprofi an der Church Road mit seinem Erstrunden-Aus einen Tiefpunkt - und sprach anschließend über mentale Probleme.

Keinen seiner insgesamt 25 Titel hat Zverev auf Rasen gewonnen. Nun soll er beim wichtigsten Event nicht nur erstmals ins Viertelfinale einziehen, sondern sich gleich zum Sieger küren? In Paris hatte der beste deutsche Tennisspieler schon 2024 im Finale gestanden - und drei weitere Male im Halbfinale.

Macht Zverevs Gesundheit mit?

Vor zwei Jahren war Zverev auch im Südwesten Londons in bestechender Form ins Turnier gestartet. Dann bremste ihn im Achtelfinale eine Knieverletzung aus, die er in der Runde zuvor erlitten hatte. Sein Körper streikte in der Vergangenheit immer mal wieder.

Beim Halbfinal-Aus zuletzt in Halle gegen US-Profi Taylor Fritz hatte der Diabetiker "extremst Probleme" mit seinem Zucker, weil sein Sensor vor dem Match einen falschen Wert angezeigt hatte. Auch sein Rücken machte ihm zu schaffen. Beunruhigen lassen wollte sich Zverev davon nicht. "Ich finde, dass ich mich auf Rasen gut gefunden habe - das kann ich hoffentlich auch in Wimbledon zeigen."