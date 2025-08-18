Tennis: Zverev im Mixed-Doppel bei US Open gegen Sinner

Insgesamt 16 Teams spielen um den Titel im gemischten Doppel. Der Wettbewerb wird erstmals unter der Woche vor dem eigentlichen Auftakt des Grand-Slam-Turniers und nur an zwei Tagen ausgetragen (19. und 20. August). Zverev und Bencic, die 2021 in Tokio jeweils Olympia-Gold gewannen und sich seit Kindertagen kennen, haben sich über ihre Positionen in der Einzel-Weltrangliste qualifiziert. Acht Plätze wurden aber auch durch Wildcards vergeben - sehr zum Ärger der Doppel-Spezialisten. Es gibt Kritik am neuen Format.