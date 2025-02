Das Turnier auf Sand soll Zverev helfen, bei den French Open in vier Monaten endlich den ersehnten ersten Grand-Slam-Turniersieg zu feiern. "Ich will auch schon auf Roland Garros vorausblicken, ich will so oft ich kann auf Sand spielen", hatte der Olympiasieger von 2021 vor dem Turnierstart gesagt. Auch beim darauffolgenden Sandplatzturnier in Rio de Janeiro ist er gemeldet.