Tennis Happy End nach Frust-Wochen? Zverev im Finale von München

Als besonderes Geschenk könnte es die Rückkehr an Weltranglistenplatz zwei geben: Wenn er das Finale gewinnt und Carlos Alcaraz parallel in Barcelona das Endspiel verliert, zieht der Deutsche wieder am Spanier vorbei. Und im Hinblick auf die anstehenden Masters-Turniere in Madrid und Rom sowie dann als Höhepunkt die French Open in Paris soll das zusätzlichen Schwung geben.