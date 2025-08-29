 
  6. Zverev erreicht dritte Runde der US Open

Tennis Zverev erreicht dritte Runde der US Open

Alexander Zverev bleibt bei den US Open ohne Satzverlust. Nach einem ungefährdeten Erfolg spielt der Tennis-Olympiasieger von Tokio am Samstag ums Achtelfinale.

 
Tennis: Zverev erreicht dritte Runde der US Open
Alexander Zverev spielt am Samstag bei den US Open um den Einzug ins Achtelfinale. Foto: Adam Hunger/AP/dpa

New York - Alexander Zverev ist bei den US Open in die dritte Runde eingezogen. Mit 6:4, 6:4, 6:4 gewann der Tennis-Olympiasieger von Tokio gegen den Briten Jacob Fearnley. Im dritten Satz führte Zverev bereits mit 5:1. Der Hamburger machte aber erst mit dem sechsten Matchball nach 2:28 Stunden seinen zweiten Sieg beim diesjährigen New Yorker Grand-Slam-Turnier perfekt. Im Kampf um den Achtelfinaleinzug trifft der 28-Jährige am Samstag auf den Kanadier Felix Auger-Aliassime oder den russischen Profi Roman Safiullin. 

Zverev folgte mit seinem Sieg dem Sauerländer Jan-Lennard Struff in die Runde der besten 32. Der 35-jährige Struff kämpft am Freitag gegen den US-Amerikaner Frances Tiafoe um den Einzug in die Runde der besten 16. Bei den Damen steht die Schwäbin Laura Siegemund in der dritten Runde.