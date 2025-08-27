Tennis Zverev siegt souverän, aber glanzlos bei US Open

Auf Mallorca hatte sich Zverev mit dem Onkel und Erfolgstrainer von Rafael Nadal, Toni Nadal, auf die US Open vorbereitet. Nun fieberten in seiner Box wie Vater Alexander Zverev senior, Bruder Mischa und Freundin Sophia Thomalla mit. Bei 2:1 im dritten Satz ließ sich Zverev einen Beutel mit frischen Schuhen reichen und tauschte das durchgeschwitzte Paar aus. Ohne zu glänzen, entschied Zverev dann auch den dritten Abschnitt dank des entscheidenden Breaks zum 6:4 für sich.

Erfreuliche deutsche Erstrunden-Bilanz eines Rumpfaufgebots

Fünf von sechs deutschen Einzel-Teilnehmer aus dem deutschen Mini-Aufgebot überstanden beim abschließenden Grand-Slam-Turnier des Jahres die Auftakthürde. Lys gewann gegen die britische Qualifikantin Francesca Jones mit 6:0, 7:5.

Wimbledon-Viertelfinalistin Siegemund kämpfte sich zum 7:6 (7:3), 2:6, 6:3 gegen die favorisierte Russin Diana Schnaider. Daniel Altmaier rang Hamad Medjedovic aus Serbien in 4:46 Stunden mit 7:5, 6:7 (3:7), 7:6 (9:7), 6:7 (5:7), 6:4 nieder. Nur Tatjana Maria war am Montag ausgeschieden.