Halle/Westfalen - US-Open-Champion Alexander Zverev kommt im Davis-Cup-Duell mit Kroatien gleich im Auftaktspiel zum Einsatz. Der 29-Jährige trifft im westfälischen Halle an diesem Samstag um 14.00 Uhr auf Matej Dodig und ist gegen die Nummer 171 der Welt klarer Favorit. Danach spielen Daniel Altmaier und die kroatische Nummer eins Dino Prizmic gegeneinander. Altmaier erhielt von Teamchef Michael Kohlmann den Vorzug vor Yannick Hanfmann.
Tennis Zverev eröffnet Davis-Cup-Duell mit Kroatien
dpa 18.09.2026 - 14:37 Uhr