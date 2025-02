Rio de Janeiro - Tennis-Ass Alexander Zverev hat beim Sandplatz-Turnier in Rio de Janeiro nach einer fehlerhaften Vorstellung das Halbfinale verpasst. Der topgesetzte Hamburger verlor gegen Francisco Comesana aus Argentinien 6:4, 3:6, 4:6 und musste beim zweiten Sandplatz-Turnier des Jahres die nächste bittere Enttäuschung verkraften. Zverev war zuvor bereits in Buenos Aires im Viertelfinale an einem Argentinier gescheitert.