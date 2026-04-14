München (dpa/lby) - Nachdem Alexander Zverev mit einem zirkusreifen Volley für die Vorentscheidung gesorgt hatte, ging er leicht in die Knie und brüllte Freude und Erleichterung heraus. Bis auf diesen womöglich spektakulärsten Schlag des Turniers war es für den deutschen Tennis-Star zum Auftakt der BMW Open in München aber mehr Kampf als Glanz. Der Topfavorit rang den Serben Miomir Kecmanovic mit 6:3, 3:6, 7:6 (7:2) nieder und erreichte die zweite Runde. "Ich habe gewonnen, das ist die absolute Hauptsache", sagte er.