Tennis Zverev krönt sich zum US-Open-Sieger - und merkt es nicht

Kontroverse um Zverevs Auftippen: "Das bringt dich raus"

Wie schon im gesamten Turnier sorgte der an Nummer eins gesetzte Zverev mit seinem häufigen Auftippen des Balls erneut für eine Kontroverse. Shelton beklagte sich, dass Zverev sehr lange vor seinem Aufschlag zu Vorbereitung brauche. Schiedsrichterin Marijana Veljović ermahnte den Hamburger daraufhin, etwas schneller zu werden. "Sascha bounced den Ball so oft, das bringt dich raus", kritisierte Sheltons Vater und Trainer Bryan bei ESPN während der Partie.

Zverev unbeeindruckt von Stimmung

Zu Beginn war Shelton die Anspannung sichtlich anzumerken. Per Doppelfehler gab er direkt im ersten Spiel seinen Aufschlag ab. Nach einem gelungenen Volley des Publikumslieblings Mitte des ersten Satzes sprangen die Zuschauer erstmal jubelnd von ihren Sitzen auf.

Doch Zverev zeigte sich von der Stimmung unbeeindruckt. "Mir ist das egal", hatte er vor dem Finale im größten Tennisstadion der Welt gesagt. "Ich bin es gewohnt, ich mag solche Atmosphären auch. Ich werde es auch irgendwo genießen."

Und zunächst durfte er dies auch. Beim Satzball für Zverev leistete sich Shelton schon wieder einen Doppelfehler, nach 40 Minuten ging der Hamburger zufrieden zu seiner Bank, sein Vater und Trainer Alexander Zverev Senior nickte ihm zu.

Publikum treibt Shelton an

Wie schon das komplette Turnier saß Freundin Sophia Thomalla wegen eigener beruflichen Verpflichtungen nicht in seiner Box. Ungewohnterweise musste auch Shelton zunächst auf die Unterstützung seiner Partnerin Trinity Rodman verzichten. Die bestbezahlte Fußballerin der Welt stand gleichzeitig selbst auf dem Platz, war aber noch rechtzeitig zum Matchende in der Arena.

Das Publikum versuchte weiter, Shelton voranzutreiben, applaudierte nun auch, wenn Zverev den ersten Aufschlag verschlug. Doch der 1,98 Meter Hüne blieb stabil, ließ auch im zweiten Satz keinen Breakball zu. Wenn Zverev seinen ersten Aufschlag ins Feld brachte, gelang ihm zu mehr als 90 Prozent auch der Punktgewinn.

Becker: "Wenn's zählt, spielt er sein bestes Tennis"

Im Tie-Break präsentierte sich Zverev hellwach. In langen Ballwechseln dominierte der Weltranglistenzweite seinen Gegner, führte schnell 5:0 und nutzte den Vorsprung souverän. "Wenn's zählt, spielt er sein bestes Tennis und immer wenn es eng ist, schafft er es seine Leistungsstärke hervorzurufen", sagte Becker als Experte bei sporteurope.tv.

Auch 2020 lag Zverev gegen Thiem bereits eine 2:0-Sätzen vorne, hatte diese Chance jedoch noch verspielt. Und gegen Ende des dritten Durchgangs wackelte Zverev plötzlich wieder, sah sich drei Breakbällen gegenüber. Mit einem leichten Volleyfehler sorgte er für den Satzgewinn Sheltons, der Amerikaner heizte das Publikum noch einmal so richtig an.

Zverev blieb unbeirrt, schaffte sofort wieder das Break im ersten Spiel. Beim 2:1 kassierte er eine Warnung, weil er zu lange beim Aufschlag brauchte. Die Zuschauer johlten. Doch Zverev konnte sich wieder einmal auf seine überragende Physis verlassen, entnervte Shelton und durfte befreit jubeln.