Tennis Vor Trump: Alcaraz dank US-Open-Triumph Nummer eins der Welt

Beim Stand von 2:4 sah sich Sinner den nächsten Breakchancen ausgesetzt und half mit einem Volley ins Netz dem Kontrahenten, den Vorteil auszubauen. Einmal mehr zeigte Alcaraz sein Repertoire mit Power, Athletik und Spielwitz. Sinner leistete sich dagegen im ersten Satz einige ungewöhnlichere Fehler. Nach 37 Minuten sicherte sich Alcaraz überraschend klar den ersten Satz.

Nur ein Satzverlust für den Spanier in sieben Auftritten

Im zweiten Abschnitt nutzte Sinner eine Schwächephase des Spaniers und setzte seinerseits mit dem Break zum 3:1 ein Achtungszeichen. Nun war er kurzzeitig oben auf und ließ den Rivalen nicht zurück in den Durchgang kommen. Das 3:6 war der erste Satzverlust von Alcaraz im Turnier. Alle sechs Runden zuvor hatte der US-Open-Champion von 2022 in drei Sätzen überstanden.

Die Partie kippte allerdings schnell wieder in Richtung von Alcaraz. Der Spanier sicherte sich das Break zum 2:0, verärgert drosch Sinner den Ball weit unter die Decke. Wegen des regnerischen Wetters war das Stadiondach geschlossen.

Alcaraz dagegen animierte die Zuschauer, ihn noch mehr zu unterstützen, als er sein Aufschlagspiel wiederum hielt. Dominant rauschte der Spanier durch den dritten Durchgang und holte sich die erneute Satzführung. Das Break zum 3:2 im vierten Abschnitt führte ihn zum Sieg nach insgesamt 2:42 Stunden Spielzeit.

Schon vor drei Jahren war das weltweit größte Tennis-Stadion ein außergewöhnlicher Ort für Alcaraz gewesen. Damals war er mit seinem ersten Grand-Slam-Titel erstmals und mit 19 Jahren als Jüngster der Ranglisten-Historie zur Nummer eins aufgestiegen.