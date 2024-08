Am 25. August gastieren die Frauen des TV Stadilm 2011 beim TSV in Gotha in der Verbandsliga. Fulminant konnten sie zuletzt gegen TV BW Sondershausen mit 6:0 Matchpunkten und 12:2 Sätzen gewinnen. Vor allem Susanne Päckert (6:1; 6:1) und Christyn Wunder (6:1; 6:0) konnten ihre Matches deutlich gewinnen und ihrer Mannschaft zum Sieg verhelfen. Die Gothaer Tennisdamen zeigten sich jedoch auch in guter Form und gewannen am vergangenen Sonntag mit 6:0 Matchpunkten gegen den ETC Victoria Jena.