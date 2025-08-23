Jubiläum beim TV Stadtilm 2011. Zum zehnten Mal wurde am letzten Wochenende der Ilm-Cup im Tennis ausgetragen. Bei bestem Wetter traten auf der schmucken Anlage „Hinterm Schloss“ 16 Mixed-Paare zum Turnier an. Besondere Bedingung: In jedem Paar musste mindestens ein Spieler oder eine Spielerin aus dem Ilm-Kreis kommen. Gespielt wurde zunächst in vier Vierergruppen im Modus Jeder-gegen-Jeden, ehe es dann im KO-System weiter ging. Am Ende setzten sich Nichapa Rungtein, die Nummer-Eins-Spielerin der Gastgeber mit ihrem Spielpartner Frank Doelle (beide TV Stadtilm 2011) mit 2:0 gegen Anika Franz/Max Gergs (Jena/Ilmenau) durch. Dritte wurden Jens Peckert/Pauline Schmidt (Stadtilm) sowie Sandra und Christian Schmidt (TV 1920 Ilmenau).