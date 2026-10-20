In einem weiteren Instagram-Beitrag stellte die Ukrainerin klar, dass der Krieg in ihrer Heimat nicht der alleinige Grund für das Ende ihrer Ehe gewesen sei. Vielmehr hätten weitere Faktoren eine Rolle gespielt, über die sie sich nicht öffentlich äußern wolle. Manche Dinge seien schlicht zu privat, um sie mit der Öffentlichkeit zu teilen. "Irgendwann wurde mir einfach klar, dass ich kein Leben mehr führen wollte, in dem ich nicht wirklich glücklich war. Und glaubt mir, diese Entscheidung zu treffen, war alles andere als einfach", schrieb die Ukrainerin.