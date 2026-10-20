Berlin - Das Liebes-Aus kam für die Fans überraschend: Kaum hatten die Tennis-Stars Gaël Monfils und Elina Switolina ihre Trennung öffentlich gemacht, schlugen in den sozialen Netzwerken die Wellen hoch. Die Ukrainerin hatte den Schritt mit den seelischen Belastungen durch den Krieg in ihrer Heimat und dem Wunsch begründet, wieder zu sich selbst zu finden - was ihr innerhalb der Ehe nicht möglich sei. Einige Fans kritisierten diese Argumentation. Nun wendete sich die 32-Jährige nochmals an die Öffentlichkeit.