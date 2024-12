Beltz als Erfolgscoach von Kerber

Beltz feierte seine größten Erfolge als Trainer von Kerber. Der erfahrene Coach führte die langjährige deutsche Nummer eins 2016 bei den Australian Open in Melbourne zu ihrem ersten von insgesamt drei Grand-Slam-Titeln. Ebenfalls unter Beltz gewann Kerber 2016 auch bei den US Open und übernahm damals Platz eins in der Weltrangliste.