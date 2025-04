München - Youngster Diego Dedura will sich nach seinem kleinen Tennis-Märchen bei den BMW Open in München künftig voll auf die Profitour konzentrieren. "Ich gehe auf die Profitour und bleibe da. Ich versuche, so hoch wie möglich in den kommenden Jahren zu kommen", sagte der erst 17 Jahre alte Berliner nach seinem Aus im Achtelfinale des ATP-500-Turniers. Für das Masters in Madrid in der kommenden Woche habe er eine Wildcard für die Qualifikation bekommen. "Ich freue mich super", betonte er.