In der Dämmerung am Mittwoch hatte Struff im Tiebreak des zweiten Durchgangs drei Satzbälle seines Gegners in Serie abgewehrt und sich so mit einem guten Gefühl in die lange Pause gerettet. Zur Wiederaufnahme zeigte er sich sofort hellwach, setzte den an Nummer 25 gesetzten Auger-Aliassime bei dessen Aufschlag immer wieder schnell unter Druck.