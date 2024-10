Tennis-Star vor Karriereende Pressestimmen zum angekündigten Abschied von Rafael Nadal

"Kronen-Zeitung": "Einer der Allergrößten. Adios!"

Frankreich

"Le Parisien": "Ein heiliges Monster verabschiedet sich. (...) Es war das 'hola todos' (Hallo an alle), das alle Tennisliebhaber befürchtet hatten."

"L'Équipe": "Rafael Nadal wird nach zwei Jahren des Kampfes gegen seinen Körper zurücktreten. (...) Wahrscheinlich hatte er nicht geplant, ihn jetzt einfach so zu setzen. Diesen Schlusspunkt, der schon so lange drohend in der Luft hing. (...) Er hatte es sich nicht ganz so vorgestellt, das Ende. Der starre Blick in das Auge einer Kamera, ein schwarzes Hemd und ein beruhigter Blick, um anzukündigen, dass er in anderthalb Monaten, beim letzten Feuer des Davis Cups in Malaga, nicht mehr zurückkehren würde."

"Le Figaro": "Rafael Nadal, eine Legende aus Erde und Gold."

Großbritannien

"The Sun": "Rafael Nadal ist nicht nur einer der größten Tennisspieler jemals, er ist auch einer der größten Athleten."

"Daily Mail": "Er war ein unerbittlicher Wettkämpfer auf dem Platz und ein tadelloser Botschafter abseits des Platzes. Abseits der Kamera, bei den kleinen Interaktionen mit den Helfern bei Veranstaltungen, war er stets höflich und bescheiden, und das ist der wahre Maßstab für diesen Mann. (...) Nadal hat einige der denkwürdigsten Spiele des Sports bestritten und sein Einsatz, seine Entschlossenheit, seine Fähigkeit, weit über die Schmerzgrenze hinaus zu spielen, und sein schierer Wille haben ihm weltweite Anerkennung eingebracht, im Tennis und darüber hinaus."

"The Independent": "Nadal war mehr als ein Genie - sein exzentrischer Stil machte ihn zu einer Ikone."

Australien

"The Age": "Ende einer Ära: Rafael Nadal kündigt seinen Rücktritt vom Tennis an."