Tennis Sensation durch Siegemund: Erstes Achtelfinale in Wimbledon

Bei Grand-Slam-Turnieren feierte sie bislang drei Titelgewinne: Im Doppel gewann Siegemund 2020 die US Open an der Seite der Russin Vera Swonarewa. 2024 triumphierte sie bei den French Open mit Edouard Roger-Vasselin (Frankreich) und 2016 bei den US Open mit Ante Pavic (Kroatien) jeweils im Mixed. Auch in Wimbledon ist sie in allen drei Wettbewerben am Start.