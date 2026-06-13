Tennis Serena Williams spielt in Berlin mit Muchova im Doppel

Comeback in London durch Doppelpartnerin gestoppt

Erst vor knapp zwei Wochen hatte Williams ihre Rückkehr angekündigt und die Tenniswelt in Aufruhr versetzt. Die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin hatte da bereits angekündigt, in Berlin starten zu wollen. "Jedes Turnier, das ich derzeit in meinen Kalender aufnehme, ist etwas Besonderes, und Berlin bildet da keine Ausnahme", hatte Williams zur Bekanntgabe ihrer Teilnahme im Doppel. "Ich freue mich darauf, vor den deutschen Fans anzutreten und meinen Schwung während der Rasensaison weiter auszubauen."