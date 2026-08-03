London - Das zuletzt ausgefallene Doppel-Comeback von Tennis-Star Serena Williams an der Seite ihrer Schwester Venus hat einen neuen Termin. Nachdem die 44 Jahre alte US-Amerikanerin in Wimbledon den gemeinsamen Auftritt wegen einer Knieverletzung absagen musste, soll es nun in Cincinnati klappen. Wie der Veranstalter mitteilte, erhalten die Williams-Schwestern eine Wild Card fürs Doppel, Venus darüber hinaus auch eine für den Einzel-Wettbewerb. Das WTA-1000-Turnier beginnt am 11. August mit Qualifikationsspielen, zwei Tage später startet das Hauptfeld.