Gegen den Italiener hat Zverev nun vier der letzten fünf Duelle verloren. Musetti ist erst der fünfte männliche Profi der Tennis-Geschichte, der einen Gegner in dessen erstem Match als Weltranglistenerster bezwingen konnte. Er sei ein bisschen "geschockt", welches Niveau er als Gegenspieler von Zverev an den Tag legen konnte, sagte der Weltranglisten-24. Musetti hinterher: "Es ist unglaublich."